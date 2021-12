Die neuen Walliser - Lockrufe vom Rande der Schweiz

Solche Kleider hätten sie noch nie gebraucht. Die indische Familie lebt seit acht Jahren in Singapur. Murlidhar arbeitet dort bei der regionalen Lonza. Jetzt macht er sich mit seiner Familie auf ins Wallis.



Murlidhar ist einer von rund 1500 Fachkräften, die allein im Jahr 2021 bei der Lonza in Visp eine neue Stelle antreten. Menschen aus rund 60 Ländern arbeiten dort. Mehrheitlich kommen sie aus Deutschland oder Österreich. Für sie ist die Integration meist einfacher, kulturell und von der Sprache her. Solche, die nur Englisch sprechen, haben es schwieriger.



Die Walliser Wirtschaftspromotoren möchten, dass diese Menschen bleiben. Es brauche sie langfristig. Das bietet auch Chancen für kleinere Berggemeinden wie Zeneggen oberhalb von Visp. Hier ist die Schülerzahl knapp. Neue Familien mit Kindern könnten die Schule retten. Das heißt aber, dass man Strukturen anpassen und investieren muss. Vor allem braucht es Wohnungen, aber auch neue Lokalitäten für die außerschulische Kinderbetreuung.



Was jetzt im Oberwallis ablaufe, werde diesen Kantonsteil über die Jahre stark verändern, sagen viele im Kanton. Und es sind auch Ängste da - zum Beispiel, dass die Arbeitsstellen irgendwann wieder verschwinden, aber die Menschen bleiben. Oder dass man fremd in der eigenen Firma wird, wenn man auf einmal Englisch reden muss.



Der Walliser Reporter Christof Franzen hat in seinem Heimatkanton Neuzuwanderer und Alteingesessene getroffen.