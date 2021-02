Die Grande Dame der Chilbi/Kirmes

"Den Kleinen noch anbinden, bitte!" Es ist September, und Maya Hauri sitzt zum ersten Mal in dieser Kirmes-Saison im Häuschen ihres Autoscooters und gibt per Mikrofon Anweisungen durch. Den gesamten Frühling und Sommer über standen ihre Fahrgeschäfte im Lager, die Schausteller-Branche hatte aufgrund der Corona-Regeln faktisch Berufsverbot und keine Einnahmen.



Die Witwe, die nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes das Geschäft allein führt, besitzt neben den Autoscootern noch fünf weitere Kinderbahnen und drei Confiserie-Wagen. Normalerweise ist die 63-Jährige von März bis Dezember mit ihren Bahnen unterwegs und bringt, wie sie sagt, Jung und Alt Freude und Zerstreuung in den Alltag. Nun kämpft die zweifache Großmutter ums Überleben und lebt vom Ersparten. "Der Bund hat uns Schaustellerinnen zwar Geld zugesprochen, nur bekommen haben wir noch nichts."



Ende Sommer, als die erste Corona-Welle verebbt war und der Bund Veranstaltungen bis zu 1000 Besuchern wieder erlaubte, organisierten die Marktfahrerinnen und Marktfahrer vielerorts kleine Rummelplätze.



Als Reporterin Vanessa Nikisch Schaustellerin Hauri besuchte, schöpfte diese gerade wieder Hoffnung. Doch schon bald rollte die zweite Welle an und machte ihre Chancen auf ein Weihnachtsgeschäft mit ihren Nostalgie-Karussellen zunichte. Der Kirmes-Betrieb, den sie zusammen mit ihrem verstorbenen Mann aufgebaut hat, ist ihre Pensionskasse und ihr Lebenswerk.