Die Forensikerin - Von Verbrechern und ihren Spuren

Sie sichern DNA-Spuren und nehmen Fingerabdrücke, führen später forensische Analysen im Labor durch und werden bisweilen zur Berichterstattung vor Gericht gebeten.



Karin Bolliger sagt, sie habe schon lange davon geträumt, einmal Polizistin zu werden. Zunächst machte sie allerdings eine Ausbildung als Pharma-Assistentin und arbeitete später als Flight Attendant. Nachdem sie mit 30 Jahren Kantonspolizistin geworden war, wechselte Bolliger ans Forensische Institut, das die Kantons- und die Stadtpolizei Zürich zusammen betreiben. Seither liefert sie zentrale Puzzleteile zur Lösung von Verbrechen.



Reporter Simon Christen hat Karin Bolliger in ihrem Bereitschaftsdienst begleitet. Wenn das Telefon klingelt, geht es los: Sie erhält erste Informationen zum Tatort, dann rückt sie aus – und nutzt den Weg jeweils als Vorbereitungszeit. "Aber man darf sich auch nicht zu viele Gedanken machen", sagt Bolliger, "denn vielleicht ist alles ganz anders." Und das sei das Spannende an ihrem Beruf: Man wisse nie, was einen erwarte.



"Reporter" berichtet über Karin Bolliger, die ausrückt, wenn ein Verbrechen begangen wurde.