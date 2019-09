Die Boxerin

Im August 2018 hat die 31-jährige Viviane Obenauf den Boxkampf ihres Lebens: Sie gewinnt in der Kategorie Superfedergewicht gegen die Engländerin Natasha Jonas. Im November dann die zweite Überraschung: Viviane Obenauf erhält ein einmaliges Kampfangebot. Sie soll in Paris gegen die Französin Maïva Hamadouche antreten und um einen der wichtigsten Titel in der Boxwelt kämpfen. Obenauf nimmt die Einladung an und hat fest vor, den Titel in die Schweiz zu holen.



Obenauf ist in Brasilien geboren und aufgewachsen. Auf einer Reise durch Europa lernte sie in der Schweiz ihren Ex-Mann kennen und blieb fortan in ihrer Wahlheimat, dem Berner Oberland. Nach der Geburt ihres Sohnes begann sie mit dem Boxsport - um die 30 Kilogramm loszuwerden, die sie in der Schwangerschaft zugenommen hatte. Nach nur einem Jahr wurde sie Schweizer Meisterin, und Anfang 2014 wechselte sie vom Amateur- zum Profiboxen. Sie bestreitet rund vier Kämpfe pro Jahr, die ihr nun auch etwas Geld einbringen.



Neben dem Boxen hat Viviane Obenauf drei Jobs, die ihr ein sicheres Einkommen bringen. Zudem engagiert sie sich sozial in ihrem Heimatland: In der Schweiz sammelt sie gebrauchte Kinderkleider und bringt sie einmal im Jahr bedürftigen Familien nach Brasilien.