Die Bauleiterin

Katrin Bachmann betritt eine Baustelle in Zürich. Sofort wird sie von mehreren Handwerkern umkreist. Sie hört sich alles an, geht von einer Problemstelle zur nächsten, bespricht Details. Bis sie den Respekt aller Beteiligten habe, dauere es manchmal eine gewisse Zeit. Gerade zu Beginn eines Bauprojektes werde sie als 1,55 Meter große Frau besonders beobachtet. "Kann die das?", "Bringt die das zustande?", fragt sich bestimmt so mancher. Anders als ein Mann in derselben Position müsse sie immer wieder beweisen, dass sie kompetent sei und das nötige Fachwissen mitbringe, meint Katrin Bachmann.



Mit ihrer unkomplizierten, pragmatischen Art weiß sich Katrin Bachmann in der Männerwelt Respekt zu verschaffen und sich durchzusetzen. Das hat sie schon früh gelernt. Ihr Vater hat ein Baumeistergeschäft. Als Kind war sie oft auf der Baustelle und durfte "helfen". Ihre zwei jüngeren Brüder sind ebenfalls in der Baubranche tätig. Für die gelernte Hochbauzeichnerin ist auch klar, dass sie sich der rauen Baustellenwelt anpassen müsse. "Man kann eine Baustelle nicht frauenfreundlicher machen. Oder ich wüsste nicht wie", erklärt sie der Reporterin Ilona Stämpfli. Solange sie Spaß an der Arbeit habe, werde sie der Baubranche weiter treu bleiben, versichert sie.