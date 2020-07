Der Männerarzt

Den Männern setzte nicht nur der gestiegene Druck am Arbeitsplatz zu, sondern auch starre Rollenklischees sowie die Anforderungen und Erwartungen ihrer Frauen.



Doch es sind nicht nur Männer, die die "Männerpraxis" aufsuchen: Marco Caimi hat eine Ausbildung in Psychiatrie und bietet auch für Paare Gesprächstherapien an. Er begleitet Scheidungsprozesse, coacht bei der Suche nach Lösungen, wenn Drittpartner im Spiel sind, oder unterstützt ganz einfach die Beziehungspflege in Langzeitbeziehungen.



"Unsere Beziehung ist uns wichtig – wir wollen den Moment nicht verpassen, in dem einer von uns beiden abdriftet, weil es ihm zu langweilig geworden ist", sagt Sylvia Eichenberger, die sich mit ihrem Mann Christian regelmäßig für Beziehungscoachings mit Marco Caimi trifft. Sie fühle sich als Frau beim Männerarzt gut aufgehoben und verstanden, erklärt Sylvia Eichenberger Reporterin Helen Arnet.



Im Empfangsbereich der Männerpraxis sitzt Caimis dritte Ehefrau, Daniela Bürgin. Zusammen zu leben und zusammen zu arbeiten gehe gut, wenn die Zuständigkeiten klar definiert seien, sagen die beiden. "Er ist kein Macho", meint Daniela Bürgin über ihren Mann, befragt zu dessen Auftritt im "Club" des Schweizer Fernsehens im Januar 2019. Dort gerieten sich Caimi und Psychologe Markus Theunert zum Thema "Oh Mann! Männlichkeit in der Krise?" in die Haare.



"Typisch mein Vater!", meint dazu Caimis Sohn Philipp. Er trete dezidiert für seine Meinung ein und verteidige diese vehement, sei aber nie nachtragend. Seine eigene Männlichkeit umschreibt Caimi so: "Wenn ein Mann weiß, was er will, das ist zum Wohle aller."