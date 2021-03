Der grüne Wirtschaftslobbyist

Der promovierte Chemieingenieur ist eine interessante Persönlichkeit: einerseits faktenorientierter Wissenschaftler, andererseits emotionaler Familienvater. Der Name Greta Thunberg treibt ihm Tränen in die Augen. Er denke an seine Kinder und daran, dass seine Generation viel zu wenig für den Klimaschutz getan habe. Im Gespräch mit Tochter Flavia und Sohn Silvan, beide Studierende Anfang 20, spricht er über Schuldgefühle, während seine Kinder der Zukunft trotz Klima-Risiken optimistisch entgegensehen.



Bei seiner Arbeit trifft Christian Zeyer auf Widerstand: Politikerinnen und Politiker haben keine Zeit, Modehäuser sind gegen eine CO2-Abgabe, und Reiseveranstalter sagen, sie hätten noch andere Aufgaben, als CO2 zu vermeiden.



Der grüne Tsunami bei den letzten Parlamentswahlen war das eine. Der Realitätscheck aber zeigt: In Wirtschaft und Gesellschaft hat noch kein breites Umdenken stattgefunden.