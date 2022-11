Christoph Spörri muss ins Gefängnis

14. März 2022, 9.50 Uhr, Bern: Christoph Spörri verbringt seine letzten Minuten in Freiheit. Er muss ins Gefängnis. Zurück lässt er seine zwei Söhne und seine Frau. "Ich liebe dich, pass gut auf die Kinder auf", sind seine letzten Worte zu seiner Frau. Dann ist er weg, im Regionalgefängnis Bern.



Das Verdikt der Richter 2018: Vier Jahre Freiheitsstrafe wegen Anstiftung zu Brandstiftung und versuchten Versicherungsbetrugs. Verurteilt wurde der Ex-DJ Christoph Spörri in einem Indizienprozess. Für die Richter war klar, dass er seine Plattensammlung abfackeln ließ, um die Versicherungssumme zu kassieren. Doch Spörri sagt bis heute, dass er unschuldig sei. Sein Kampf gegen die Verurteilung war aber erfolglos.



Christoph Spörri und seine Frau Tina müssen deshalb den Kindern erklären, dass ihr Vater ins Gefängnis gehen muss. "Wir sprechen offen mit ihnen. Sie wissen, was geht. Unsere Familie ist ein Team, wir halten zusammen", erklärt Christoph Spörri. Tina blickt sorgevoll auf die Zeit ohne ihren Mann: "Ich kann mir kaum vorstellen, wie es sein wird, als alleinerziehende Mutter zu leben. Mein Mann unterstützte mich immer bei der Betreuung der Kinder, das wird hart", erzählt sie Reporter Christof Schneider.



In der Justizvollzugsanstalt Witzwil, Kanton Bern, sitzt Christoph Spörri seine Strafe ab. Was ihm am meisten fehlt: seine Familie. Täglich telefoniert er mit seinen Liebsten, täglich schreibt er einen Brief nach Hause. Doch nach Hause kann er nicht, von seiner vierjährigen Gefängnisstrafe hat er erst ein halbes Jahr abgesessen.