Christian Jott Jenny – Der Präsident als Entertainer

Christian Jott Jenny ist eigentlich ausgebildeter Tenor. Als Entertainer steht er auf der Bühne, als Kulturproduzent veranstaltet er Shows und elf Jahre lang leitete er das Festival da Jazz St. Moritz, das er aus der Taufe gehoben hat. Ende 2018 wurde der Zürcher nach einer Kampfwahl der neue Gemeindepräsident von St. Moritz.



Nach eineinhalb Jahren genießt Jenny viel Rückhalt in der Bevölkerung. Er hat frischen Wind hineingebracht und einige schwierige Themen angepackt. Doch die politische Knochenarbeit ist nicht sein Ding, und so steigt die Kritik innerhalb der St. Moritzer Exekutive an Jennys Amtsauffassung.



Reporter Reto Brennwald hat den neuen Gemeindepräsidenten in seinen ersten anderthalb Jahren mit der Kamera begleitet.