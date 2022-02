Anna Rosenwassers queere Welt

Die queere Szene hat sich in den letzten Jahren regelrecht ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und mitten in die Jugendkultur katapultiert. Stellvertretend für die neue gesellschaftliche Akzeptanz von Queerness stehen die klaren Abstimmungsergebnisse beim "Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung" im Februar 2020 und bei der "Ehe für alle" im September 2021.



Die 31-jährige Anna Rosenwasser war als Geschäftsführerin der Lesbenorganisation Schweiz in den letzten Jahren eine der wichtigsten Stimmen der Community und damit Teil dieses Erfolgs. Als Kolumnistin, Autorin, Moderatorin, aber auch als LGBTQ-Expertin und Aktivistin ist Anna Rosenwasser für öffentliche Auftritte gefragt wie nie. Ihr Stil aber polarisiert.



Bei ihrem Kampf für Gleichberechtigung setzt sie sich immer auch selbst in Szene und gibt sich in den sozialen Medien ebenso persönlich wie angriffig. In der jungen queeren Szene macht sie dies zur Ikone, außerhalb ihrer Blase erntet sie auch Unverständnis und Hass – und erfährt zunehmend auch die belastenden Seiten des Aktivismus.