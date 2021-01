Abt mit Leib und Seele

Vor 900 Jahren wurde das Kloster Engelberg gegründet. Nun hat das Coronavirus dem Abt das Jubiläumsjahr verhagelt. Zahlreiche Veranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben. Im Frühjahr war das Kloster im Shutdown. Mit etwa 100 Angestellten ist das Kloster nach den Bergbahnen der zweitgrößte Arbeitgeber in Engelberg. Daher ist bis heute vom "Klosterdorf" die Rede. Die Gemeinschaft in Engelberg zählt derzeit 20 Mönche. Ihr Durchschnittsalter beträgt 63 Jahre.



Für Abt Christian Meyer ist das Kloster kein lustfeindlicher Ort. Er isst, kocht und singt gerne. Wie lebt er die klösterlichen Versprechen Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit? Wie führt Abt Christian Meyer seine Mitbrüder, und was bedeutet die Corona-Krise für das Kloster im Jubiläumsjahr?