Bunte Ernte im Querbeet-Garten
Sabrina Nitsche erntet heute im Querbeet-Garten Kürbisse, Kartoffeln in verschiedenen Farben, Topinambur und Auberginen. Und da sie die Ernte nicht sofort verarbeiten kann, hat sie die passenden Tipps zur richtigen Lagerung!
Garten ohne Rasen
Ein Garten ohne Rasen, nur mit Stauden - das geht und bringt viele Vorteile. Denn eine solche Fläche ist pflegeleicht, blühfreudig, gut für Allergiker und Insekten! Landschaftsgärtnerin Nadine Büttner plant solch rasenfreie Gärten gerne, wir haben sie bei der Pflanzung begleitet.
Hosta-Sammlung retten
Im Garten von Roswitha Kopecki wachsen 60 verschiedene Hosta in Arten und Sorten, doch Wühlmäuse bedrohen die Sammlung. Damit nicht noch mehr Funkien vernichtet werden, unternimmt die Gärtnerin einen Rettungsversuch.
Sabrina zieht um – Folge 2
Der "Süße Georg", eine Feige, soll heute in Sabrinas Beet im Eingangsbereich ihres Gartens einziehen. Doch dafür muss der Feigenbaum erst einmal aus dem Topf. Und das ist nicht so einfach, wie Sabrina es sich vorgestellt hat …