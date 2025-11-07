Gesellschaft
Chayote ernten und verarbeiten
In diesem Jahr gibt es im "Querbeet"-Garten Chayote-Pflanzen. Ein Teil der Pflanzen wächst im Gewächshaus, ein Teil draußen am Klettergerüst. Sabrina möchte die Früchte ernten und auch gleich verarbeiten und probieren.
"Querbeet" macht Lust, es selbst auszuprobieren und die Liebe zum Garten und zum Gärtnern zu entdecken.
- Moderation - Sabrina Nitsche
Sabrina zieht um
Die Balkonpflanzen von Sabrina ziehen um, denn die Gärtnerin hat für ihre Pflanzen und sich selbst ein neues Zuhause gefunden. Mehr Platz für Vielfalt ist das Motto. Auf dem Grundstück sollen zukünftig Hochbeete, Staudenflächen und eine Magerrasenwiese entstehen.
