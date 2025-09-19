Pak Choi ernten und verarbeiten

Hirse im Garten - Sichtschutz und Vogelnahrung: Hirse im Gemüsegarten sieht schön aus und ist eine perfekte Winternahrung für heimische Singvögel. Carola Nitsch hat den Anbau von verschiedenen Hirsesorten im Mustergarten der Bayerischen Landesanstalt ausprobiert.



Pfingstrosen ernten und verarbeiten: Pfingstrosen sind für Arjen Huese die perfekten Schnittblumen. Sie duften, bringen Volumen und Dynamik in seine Sträuße. Deshalb baut der Bio-Florist gleich zehn Sorten auf seinen Feldern an. Damit die Blüten in der Vase halten, müssen sie zum perfekten Zeitpunkt geschnitten werden.