Gesellschaft
Pak Choi ernten und verarbeiten
Sabrina erntet Pak Choi, sät gleich noch welchen nach. Außerdem schneidet sie den Liebstöckel runter und stellt daraus eine leckere Grillmarinade für den Pak Choi her.
Eukalyptus auf dem Balkon
Es sieht gut aus, duftet und ist pflegeleicht - die Rede ist vom Eukalyptus im Kübel. Schon bei leichten Berührungen verströmen die Blätter ihren Duft und sehen noch dazu immer Edel aus. Sabrina verrät, wie sich Eukalyptus im Topf anbauen lässt.
Hirse im Garten – Sichtschutz und Vogelnahrung
Hirse im Garten - Sichtschutz und Vogelnahrung: Hirse im Gemüsegarten sieht schön aus und ist eine perfekte Winternahrung für heimische Singvögel. Carola Nitsch hat den Anbau von verschiedenen Hirsesorten im Mustergarten der Bayerischen Landesanstalt ausprobiert.
Pfingstrosen ernten und verarbeiten: Pfingstrosen sind für Arjen Huese die perfekten Schnittblumen. Sie duften, bringen Volumen und Dynamik in seine Sträuße. Deshalb baut der Bio-Florist gleich zehn Sorten auf seinen Feldern an. Damit die Blüten in der Vase halten, müssen sie zum perfekten Zeitpunkt geschnitten werden.
Pfingstrosen ernten und verarbeiten
- Moderation - Sabrina Nitsche