Gesellschaft
„Querbeet“ trifft „Sehen statt Hören“
Sabrina Nitsche trifft heute im Querbeet-Garten auf „Sehen statt Hören“-Moderatorin Anke Klingemann, denn in dieser Ausgabe geht es um gehörlose Hobbygärtner.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 25.09.2025
- 12:50 - 13:20 Uhr
Trockenheitsverträgliche Kübelbepflanzung
Sabrina zeigt verschiedene Varianten, wie sich auch in Kübeln und Schalen eine trockenheitsverträgliche und zugleich insektenfreundliche Bepflanzung gestalten lässt.
Kakteensammler aus Leidenschaft
Manfred Wozniaks große Leidenschaft sind Kakteen. An die 1000 Kakteen-Arten hat er bisher gesammelt. Schon mit 14 ist er in die Welt der Kakteen eingetaucht. Sein allererster Kaktus war ein Bauernkaktus, den er in seiner Schule entdeckt hat.
Tomaten aus dem Garten
Nancy Schmidt wohnt in einer kleinen Berliner Mietwohnung. Ihr sehnlichster Wunsch: Ein eigener Garten. Den hat sie komplett neugestaltet und unter anderem verschiedene Tomatensorten angepflanzt.