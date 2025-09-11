Hauptnavigation

Sabrina Nitsche hält einen Korb mit Blumenzwiebeln in die Kamera.

Gesellschaft

Herbstkrokusse pflanzen

Herbstkrokusse und Wildtulpen sind beliebt bei Wühlmäusen. Deswegen setzt Sabrina neue Blumenzwiebeln, in selbst gebastelte Wühlmauskörbe.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.09.2025
12:50 - 13:20 Uhr

Querbeet

Körpercreme mit Kräuteraroma

Nadine Haser stellt ihre Kosmetik überwiegend selbst her. Ihr Tipp im Sommer: eine kühlende Creme mit Minze und Zitronenaroma.

Aronia-Ernte im Gemeinschaftsgarten

Erika Treml bewirtschaftet seit mehreren Jahren gemeinsam mit anderen einen Garten, der nur 150 m von ihrem Wohnhaus entfernt liegt. Sie ist unterwegs, um Aroniabeeren und Gemüse zu ernten.

Grünflächenpatenschaften

Eva Kettl sorgt sich um die städtischen Grünflächen in München. Viele Rasenflächen, häufig gemäht – und kaum ein Nutzen für die Artenvielfalt. Das möchte sie ändern. Gemeinsam mit weiteren Mitstreiterinnen bepflanzt sie „Restflächen“ in der Stadt mit heimischen Wildpflanzen.

Currykraut ernten und verarbeiten

Currykraut ist bei uns vor allem als würzig riechende Zierpflanze bekannt. Doch auch in der Küche lässt es sich vielseitig verwenden, zum Beispiel in einem Aufstrich.

