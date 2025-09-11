Gesellschaft
Herbstkrokusse pflanzen
Herbstkrokusse und Wildtulpen sind beliebt bei Wühlmäusen. Deswegen setzt Sabrina neue Blumenzwiebeln, in selbst gebastelte Wühlmauskörbe.
11.09.2025
12:50 - 13:20 Uhr
Körpercreme mit Kräuteraroma
Nadine Haser stellt ihre Kosmetik überwiegend selbst her. Ihr Tipp im Sommer: eine kühlende Creme mit Minze und Zitronenaroma.
Aronia-Ernte im Gemeinschaftsgarten
Erika Treml bewirtschaftet seit mehreren Jahren gemeinsam mit anderen einen Garten, der nur 150 m von ihrem Wohnhaus entfernt liegt. Sie ist unterwegs, um Aroniabeeren und Gemüse zu ernten.
Grünflächenpatenschaften
Eva Kettl sorgt sich um die städtischen Grünflächen in München. Viele Rasenflächen, häufig gemäht – und kaum ein Nutzen für die Artenvielfalt. Das möchte sie ändern. Gemeinsam mit weiteren Mitstreiterinnen bepflanzt sie „Restflächen“ in der Stadt mit heimischen Wildpflanzen.
Currykraut ernten und verarbeiten
Currykraut ist bei uns vor allem als würzig riechende Zierpflanze bekannt. Doch auch in der Küche lässt es sich vielseitig verwenden, zum Beispiel in einem Aufstrich.