Die Gärtnerin Sabrina Nitsche hockt lachend neben einer Schubkarre im Schatten des Gartens und hält einen Blumentopf mit einer blühenden Staude in den Händen.

Wildstauden für den Schatten

Im Schattenbereich des "Querbeet"-Gartens möchte Sabrina heute einige Stauden ergänzen. Die Auswahl fällt dabei auf robuste heimische Wildstauden, von denen auch zahlreiche Tiere profitieren.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.08.2025
12:50 - 13:20 Uhr

Querbeet

Markstängel für Wildbienen: Nisthilfen in Form von kleinen Kästen mit Niströhren sind bekannt. Es gibt aber noch einfachere Varianten, denn einige Wildbienen und solitäre Wespen nisten in markhaltigen Stängeln. Wenn die Voraussetzungen stimmen.

Sandarium bauen im Duell: Zwei Teams, eine Aufgabe, Zeitdruck – das Duell im Garten. Diesmal geht es um einen ganz besonderen Nistplatz. Ein Sandarium, eine Art bewusst angelegter Sandhaufen, soll ein Nistplatz für Wildbienen werden.

  • Moderation - Sabrina Nitsche

