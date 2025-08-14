Gesellschaft
Schnittstauden verarbeiten
Heute wird es bunt! Sabrina Nitsche streift durch den Querbeet-Garten und erntet verschiedene Stauden für eine Blumenkomposition. Einen Teil dafür findet sie im eigens angelegten Schnittstaudenbeet.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 14.08.2025
- 12:50 - 13:20 Uhr
Schafbeweidung im Schaugarten
Heute wird es bunt! Sabrina Nitsche streift durch den Querbeet-Garten und erntet verschiedene Stauden für eine Blumenkomposition. Einen Teil dafür findet sie im eigens angelegten Schnittstaudenbeet. Schafbeweidung im Schaugarten Artenvielfalt fördern! Das haben sich Thomas Pickel und seine Mitstreiter des Vereins "Die Summer e.V." vorgenommen. Einen Teil ihres Schaugartens lassen sie jetzt von Schafen beweiden. Das soll noch mehr Artenvielfalt bringen. Ob das klappt?
Gartenschaufloristik
Alle zwei Wochen kreieren Floristinnen und Floristen aus Bayern eine neue Blütenwelt auf dem Gelände der Landesgartenschau in Furth im Wald. Und das in nur zwei Tagen.
Naturnahe Grabbepflanzung
Ein pflegeleichtes, insektenfreundliches und trockenheitsverträgliches Grab? Nichts leichter als das, sagt Naturgärtnerin Gaby Lindinger. Sand, etwas Totholz und viele heimische Wildstauden sind der Schlüssel zu einem blühenden und pflegeleichten Grab.
Essbare Stauden
Staudengärtnerin Eva Giesel möchte heute ein ganz besonders Beet anlegen. Es soll pflegeleicht sein. Alle Pflanzen haben zudem essbare Blüten. Denn das Café der Gärtnerei bietet gerne ungewöhnliche, selbstgemachte Limonaden, Kräuteraufstriche oder auch Blütenbutter an.
Stab
- Moderation - Sabrina Nitsche