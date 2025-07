Bambusgerüst für Himbeeren

Damit die Himbeeren gut wachsen können, entfernt Sabrina zudem die alten Stützen und baut ihnen ein Gerüst aus dem frisch geernteten Bambus. Dazu kommen je zwei lange Bambusabschnitte links und rechts in den Kübel, leicht schräg, damit das Gerüst später nach oben hin breiter wird. In die Längsstützen kommen immer im selben Abstand Löcher. Durch diese steckt Sabrina Aludraht und fixiert die Querstreben damit an den Längsstützen. Beim Zuschneiden setzt Sabrina die Säge immer genau hinter einem Knoten am Bambus an, dort lässt er sich besonders leicht sägen.