Osterglocken mit Deko

Um das Ganze zu fixieren, wickelt sie erneut etwas Weide darum und fädelt die Enden in den Kranz ein. Überstehende Pflanzenteile kappt sie mit der Schere. So entsteht ein wildes Nest, in dem das Straußenei Halt findet. Fehlen nur noch Wasser und Blumen. In unserem Fall Weidenzweige mit Kätzchen, ebenfalls ein Rest vom Februar-Rückschnitt, Osterglocken und Zwerg-Iris. Die Schnittblumen verarbeitet Sabrina alleine, Narzissen mögen keine Gesellschaft! Sie sondern eine Art Schleim ab, der die Leitungsbahnen anderer Schnittblumen verstopft und diese so vorzeitig zum Welken bringt.