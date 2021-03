Gesellschaft

Querbeet extra: Belgien

Gemüse vom Dach: Auf dem Dach eines Gewerbebetriebs in Brüssel wachsen Fische und Tomaten. Die Tomaten in Gewächshäusern, die Fische in Aquakultur. Moderatorin Sabrina Nitsche darf einen Tag lang mithelfen. Weitere Themen: Schloss Groot-Bijgaarden ** Hôpital Notre-Dame à la Rose ** Die Wassergärten von Annevoie

Datum: 08.04.2021