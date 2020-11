Weide pflegen und verarbeiten

Ein Weidenflechtzaun verdeckt den Kompost im "Querbeet"-Garten. Anwachsen sollte der eigentlich nicht, ist er aber trotzdem. Sabrina Nitsche muss den Zaun zwar regelmäßig schneiden, die Äste und Ruten kann sie aber gut gebrauchen, für Staudenstützen und Co.



Christrosen

Robert Freiherr von Süsskind liebt Lenzrosen, doch die blühen erst im Frühling. Etwas früher sind die Christrosen an der Reihe. Auch die hat er im Schlosspark von Dennenlohe ausgepflanzt. Uns verrät er seine Pflegetipps.



Citruspflege

Im Herbst werden die Zitruspflanzen von Karl Stetter von ihrem Platz auf der Terrasse zurück in den Wintergarten geholt. Damit sie dort gut durch die kalte Jahreszeit kommen, hat er ein paar Tipps und Tricks.



Adventliches Rezept

Rund um Advent und Weihnachten wird viel gebacken und gekocht. Auch die Ernte des Herbstes kommt hierbei zum Einsatz.



Balkonkasten herbstlich bepflanzen – Tipps von Sabrina

Auch im November ist noch Pflanzzeit. Sabrina pflanzt einen herbstlichen Balkonkasten, der bis zum nächsten Frühjahr attraktiv aussieht.