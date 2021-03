Gesellschaft

"Identitti", die korrekte Wortwahl und mehr

Die Themen: Ronen Steinkes Buch "Antisemitismus in der Sprache" ** Mithu Sanyal: "Identitti" ** Album der Sopranistin Fatma Said "El Nour" ** Dokumentarfilm von Jide Tom Akinleminu "When a farm goes aflame" ** Dichterin Tanasgol Sabbagh auf dem Brechtfestival Augsburg

Produktionsland und -jahr:

Datum: 05.03.2021