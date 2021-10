Yousef Kekhia ist ein syrischer Singer-Songwriter, der 2013 aus Aleppo fliehen musste und seitdem in Deutschland lebt. Sein Erlebtes, seine Gefühle, sein Dasein als Geflüchteter hat er musikalisch verarbeitet. In seiner Musik treffen moderner Elektro-Pop und zeitgenössischer Folk zusammen, er singt in seiner Heimatsprache Arabisch. Demnächst erscheint sein neues Album: "POLYLOG"