Zwei Frauen für Kamerun

Vor 30 Jahren gelangte sie im Rahmen von "Ärzte ohne Grenzen" in das zentralafrikanische Land - und ist geblieben. Seither leitet Neier das Krankenhaus in Ngaoubela im armen Norden des Landes, mit 170 Betten und 6 Außenstationen. Patienten kommen aus einem Umkreis von bis zu 250 Kilometern. Unterstützt wird "die weiße Ärztin" von ihrer heute 90-jährigen Mutter Elisabeth, die jedes Jahr von ihrer Heimatstadt Bludenz in Vorarlberg aus Hilfstransporte nach Kamerun organisiert.