Ursula und Ernst Pock mit ihrer Tochter Mira, Elisabeth und Klemens Karner mit ihren 3 Söhnen.

Was macht Freundschaft aus? Wie entsteht sie und wie kann sie gepflegt werden? In Michael Cencigs-Film „Ziemlich gute Freunde“ erzählen sehr unterschiedliche Menschen über das Besondere ihrer Freundschaften. So entstand aus der Nachbarschaft von Michele Damone und Petra Schaller, beide Hundebesitzer - eine Freundschaft. Damone stammt aus Süditalien, Schaller aus Kärnten und wohnen in Wien-Landstraße.



Auch die beiden Musicaldarsteller Lukas Perman und Mark Seibert pflegen seit 20 Jahren eine gute Freundschaft - obwohl sie grundverschieden sind. In einem gemeinsamen Konzert machen sie ihre Freundschaft zu einem Leitmotiv. Die Ehepaare Ursi und Ernst Pock bzw. Klemens und Elisabeth Karner pflegen seit geraumer Zeit eine Paar-Freundschaft, für die auch der christliche Glaube ein gemeinsames Fundament ist. Susanne und Birgit leben eine Freundschaft der späten Jahre. Sie waren beide schon in Pension, als sie sich im Rahmen einer Senioren-Theatergruppe kennenlernten.