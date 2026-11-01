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Ein zweigeteiltes Bild: Im Vordergrund sieht man einen jungen Mann, dessen Gesicht in das Smartphone gesaugt wird, das er vor sich hält. Im Hintergrund liegt eine junge Frau in einem Bett und schaut auf ihr Smartphone

Gesellschaft

Y-Kollektiv: Wegen Handy in die Klinik!?

Mediensucht ist kein Lifestyle-Problem, sondern eine ernsthafte Störung. Die Reportage "Wegen Handy in die Klinik!?" zeigt Betroffene im digitalen Dauerrausch und beim radikalen Entzug.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.11.2026
23:50 - 00:20 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Zwischen Klinikflur, Selbstreflexion und Präventionsarbeit zeigt Reporterin Helena Brinkmann, wie Algorithmen unser Belohnungssystem kapern und warum der Weg aus der Abhängigkeit oft schwer zu finden ist.

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