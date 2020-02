Wunderwaffe Mikrobiom - Kleine Helfer, große Wirkung

Leo Ressel leidet an Diabetes Typ 2, Erik Käferle lebt seit seiner jüngsten Kindheit mit Asthma und Margareta Diringer kämpft seit Jahrzehnten mit starken Kopfschmerzen. Was die verschiedenen Krankheitsgeschichten erstaunlicherweise miteinander verbindet, ist deren Zusammenhang mit dem individuellen Bakterien-Ökosystem der Patienten, dem Mikrobiom im Darm.



In der Traditionellen Chinesischen Medizin spielt "die Mitte" des Menschen seit je her eine große Rolle. Erst in den letzten Jahren versucht nun auch die medizinische Forschung in den westlichen Industrienationen mit modernster Technik, der Bedeutung der mikrobiellen Gesellschaft in unserem Bauch und auch auf der Haut auf die Spur zu kommen.