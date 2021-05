Wundermittel Hormone? - Der gefährliche neue Trend

Dass es sich dabei um Arzneimittel handelt, die Wechseljahre aber eigentlich gar keine Krankheit sind, gerät dabei zur Nebensache. Zudem wird den Patientinnen gar nicht vor Augen geführt, was die Hormone auslösen können: Die Hormontherapie erhöht das Risiko, an Thrombose, Demenz oder Brustkrebs zu erkranken. Doch mancher Arzt verschreibt die Mittel und Medikamente so locker, als wären Hormone harmlos.