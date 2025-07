Wolfgangs Wege - Pilgern von Bayern nach Österreich

Regensburger Pilgergruppe mit Bischof Rudolf Voderholzer auf dem Weg zum Falkenstein.

Quelle: Robert Neumüller

Was motiviert Menschen dazu, aufzubrechen und die Strapazen einer mehrtägigen Fußwallfahrt auf sich zu nehmen? Wie der Film zeigt: So gut wie jeder und jede nimmt ein persönliches Anliegen mit auf den Weg. Manche gehen aus Dankbarkeit, manche, weil ein schwerer Schicksalsschlag ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen hat und sie Halt für den nächsten Schritt suchen. Viele tragen Bitten für ihre kranken Angehörigen zum heiligen Wolfgang - im Vertrauen auf die Macht seiner Fürsprache.



Regisseur Robert Neumüller hat mehrere Pilger begleitet, darunter eine Gruppe aus Regensburg mit dem aktuellen Nachfolger des heiligen Wolfgang, Bischof Rudolf Voderholzer.

Auch der Linzer Bischof Manfred Scheuer hat sich als Fußpilger bei einer Sternwallfahrt auf den Weg in den malerischen Ort am Wolfgangsee gemacht.



Wolfgang war als Bischof in Regensburg ein Spätberufener. Er stammte aus Pfullingen, ging in die Domschule in Reichenau, unterrichtete in Trier selbst, trat als 40-Jähriger ins Kloster in Einsiedeln ein, wurde zum Priester geweiht und scheiterte daran, die Awaren zu missionieren. Dennoch, auf Grund seiner außergewöhnlichen Ausstrahlung, wurde er zum Bischof von Regensburg geweiht. Seine Lebensstationen ebenso wie sein Wirken weisen ihn als über die Grenzen wirkenden, höchst aktuellen europäischen Heiligen aus.



Die historisch nachweisbaren Spuren führen zu besonderen Orten gerade in Österreich: In Wieselburg in Niederösterreich bekam Wolfgang einen vom Kaiser beurkundeten Auftrag, eine Kirche zu errichten. Der oktogonale Bau ist ein architektonisches Juwel, das durch einen Zufall erst 1952 wiederentdeckt wurde.