Woher kommst du eigentlich? Schwarze in Deutschland

Die Bestsellerautorin und Journalistin Alice Hasters analysiert die damalige Situation wie folgt: "Das ist eben ein sehr fataler Umgang mit Aufarbeitung von rassistischer Geschichte, Geschichte von Unterdrückung. Weil diese Dinge, wenn man denkt - ach ja, wir können sie einfach vergessen, ohne dass wir sie richtig aufgearbeitet haben, dann ist es so, als ob man so eine Saat legt und irgendwie hofft, dass nie wieder Regen drauf fällt."



Nach dem Zweiten Weltkrieg war es wieder so weit. Diesmal waren es die afro-amerikanischen Soldaten, die kamen und mit den deutschen weißen Frauen fraternisierten. Die deutsche Gesellschaft konnte sich aber auch im 20. Jahrhundert, nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht vorstellen, wie sie mit schwarzen deutschen Kindern dieser Beziehungen umgehen könnte. Viele Kinder wurden ins Ausland adoptiert oder zumindest in Kinderheimen von der restlichen weißen Bevölkerung getrennt. Deutsch und schwarz sein war in den 1950er-Jahren für die Mehrheitsgesellschaft nicht vorstellbar.



Die Historikerin Yara-Colette Lemke Muniz de Faria hat sich jahrelang mit diesen Kindern der Besatzungssoldaten beschäftigt. Ihr Fazit: "Es war eine durch und durch biologistische rassistische Sichtweise auf diese Kinder. Und sie wurden mit allen Attributen belegt, die Jahrhunderte alt sind."



Die Filmemacherin Claire Wilisch trägt die facettenreiche Geschichte zusammen und zeigt anhand von Archivmaterial Einzelschicksale und Familiengeschichten kolonialer und euro-afrikanischer Zusammenhänge auf. Gleichzeitig schlägt sie den Bogen ins Heute und beleuchtet das Entstehen und Wachsen der "Schwarzen Community" und ihrer Anliegen in Deutschland.