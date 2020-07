Wir haben genug - Wirtschaft ohne Wachstum

Einkaufscenter während des Lock-Down

Quelle: ORF/Flair Film/Walter Reichl

Die seit der Finanzkrise 2008 entstandene Bewegung wachstumskritischer AktivistInnen und WissenschaftlerInnen stellt das Wachstumsparadigma auf unterschiedlichste Weise in Frage. Dabei setzt sich die Degrowth-Bewegung mit akademischen Fragen ebenso auseinander wie mit ganz konkreten Lebensentwürfen. Die Dokumentation "Wir haben genug!" spürt in Theorie und Praxis Ansätzen nach, die davon ausgehen, dass auf unserem endlichen Planeten kein unendliches Wachstum möglich ist. Wie kann eine ökologisch nachhaltige und sozial gerechte Wirtschaftsweise und Gesellschaftsform aussehen, in der das Wohlergehen aller und die Rücksicht auf ökologische Grenzen an oberste Stelle stehen?