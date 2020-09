Wir 80 Millionen - was Deutschland vereint

Die Bertelsmann Stiftung hat eine Studie über das Verbindende zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in Auftrag gegeben. Die Grundfrage der Studie lautet: Was hält Deutschland im Innersten zusammen? Was ist "deutsch"? Es geht hier explizit nicht um "typisch deutsch" – es sollen keine Klischees reproduziert, sondern vielmehr eruiert werden, ob es verbindende Elemente gibt, die in breitem Maße von in Deutschland lebenden Menschen geteilt werden. In der Studie soll der Blick auch auf verschiedene Generationen gerichtet werden, da es trotz des oben beschriebenen Fortbestands der Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen einen Unterschied macht, ob man selbst das geteilte Deutschland noch erlebt hat oder nicht.