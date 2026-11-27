Gesellschaft
Wintersportparadies Åre in Schweden
In Åre dreht sich alles um den Schnee: Statt über Karriere oder Kaffeetreffen sprechen die Menschen dort über Loipen, Lifte und die beste Abfahrt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 17.12.2026
- 15:30 - 16:10 Uhr
Mit knapp 100 Pistenkilometern ist Åre in der schwedischen Provinz Jämtland das größte Skigebiet des Landes. Für die rund 3000 Einwohner sind Loipe, Lift und Gipfel die wichtigsten sozialen Treffpunkte.
Die Dokumentation zeigt das Wintersportparadies aus ungewöhnlicher Perspektive und erzählt mit eindrucksvollen Bildern Geschichten aus einem Alltag, in dem der Schnee das Leben bestimmt.