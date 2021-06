Winterhalter - der vergessene König

Sein grosser Coup war die Entwicklung des «riri». Der erste brauchbare Reissverschluss eroberte vor 100 Jahren die Welt und machte den aus Tablat bei St. Gallen stammenden Dr. Martin O. Winterhalter zum millionenschweren Unternehmer. Öffentliche Aufmerksamkeit wurde ihm allerdings vor allem als Lebemann, glühendem Marien-Verehrer und Playboy zuteil. In seiner prächtigen Villa Ririta in Morcote schmiss er wilde Parties, bis ihn seine streng katholischen Geschwister entmündigen liessen. Aber auch seine Direktoren glaubten, gegen seine Festfreudigkeit und Grosszügigkeit einschreiten zu müssen, um den Fortbestand der Fabriken zu sichern, die Winterhalter in Mendrisio, Deutschland, Luxemburg und Italien aufgebaut hatte. Im Januar 1949 wurde Winterhalter in seiner Villa von Direktoren der Riri, einem Arzt und zwei Krankenpflegern überwältigt und mit Gewalt in die psychiatrische Klinik Burghölzli nach Zürich gebracht. Dank eines cleveren Schachzuges gelang ihm jedoch die Flucht. Wenige Monate später dasselbe, dieses entkam Winterhalter auf spektakuläre Weise aus der Klinik Friedmatt in Basel. Mit seiner jungen Freundin Maria Lucia Medici aus Mendrisio reiste Winterhalter durch halb Europa, logierte in den besten Hotels, erzählte Journalisten seine Geschichte. Im Dezember 1950 endete Winterhalters Leben in Freiheit für immer. Er wurde von der Tessiner Polizei verhaftet und in die Klinik Bellevue nach Kreuzlingen gebracht, wo er 11 Jahre später starb.