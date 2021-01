Gesellschaft

Wikileaks - Die USA gegen Julian Assange

Verbrecher oder Revolutionär? Die Dokumentation beleuchtet den Aufstieg und Fall von Julian Assange - vom gefeierten Publizisten zum als Spion und Vergewaltiger verschrienen Sonderling. Anhand vertraulicher Akten rekonstruieren die Autoren die Zeit in der ecuadorianischen Botschaft: Sie gleicht teilweise einem Spionage-Thriller - denn jeder Schritt von Assange wird überwacht, dokumentiert und mutmaßlich US-amerikanischen Behörden zugeliefert. Er hat keine Privatsphäre, und trotzdem verliebt sich Assange in dieser Zeit in eine seiner juristischen Beraterinnen und bekommt mit ihr zwei Kinder. Sie äußert sich erstmals im Deutschen Fernsehen.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 12.01.2021