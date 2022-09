Die Familie Urban-Chao führt seit 1998 das Sichuan Restaurant, das schnell zu einer Referenz für authentische Sichuan Küche geworden ist.

Quelle: ORF/KURTMAYERFILM

In der Dokumentation "Wiener Melange" wird ein kulinarisch- kritischer Blick hinter die Kulissen der unsichtbaren "China-Town" am Naschmarkt, auf das jüdische Strandleben am Wiener Donaukanal und tschechisch-slowakischen Traditionen in Schulen und Vereinen geworfen. Der obere Naschmarkt im 5. Wiener Gemeindebezirk ist ein Hotspot der chinesischen Community Wiens geworden, die Chinesen in Wien sind gut organisiert.



Es gibt eine Wiener Wochenzeitung in Mandarin, chinesische Friseure und Tischler, sogar Schulen und Vereine. Die Chinesen der zweiten und dritten Generation sind "echte Wiener", erkennbar am breiten Wiener Dialekt, den sie sprechen. Die Ghettoisierung in einer "Chinatown" wollen sie nicht, auch wenn das dem Fremdenverkehr und manchen Geschäftszweigen förderlich wäre. Derzeit leben etwa 20.000 Chinesen offiziell in Wien. Die Dunkelziffer wird weit höher geschätzt. Dazu kommen in Wien geborene, die als Wiener*innen zählen und nicht mehr in der Statistik aufscheinen.