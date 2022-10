Werden wir immer dümmer?

Der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Attraktivität beim Speed-Dating.

Quelle: ORF/Langbein & Partner

Der Mensch passt sich also an. Über Jahrmillionen hat das dazu geführt, dass unser Hirn zum herausragendsten Organ wurde. Wie wichtig ist also die Intelligenz für unser Leben? Die Engländerin Rosalind Arden weiß, dass klügere Menschen auch länger und gesünder leben, dass sie besser bezahlt werden und sogar stabilere Partnerschaften haben.



Das alles lässt sich anhand von sogenannten Kohortendaten herausfinden. Vor allem in den USA, aber auch in Schottland wurden bei ganzen Jahrgängen bereits in den 1940er Jahren Intelligenztests durchgeführt. Später konnte die Forschung auf diese Daten zurückgreifen und erheben, was aus den Menschen geworden ist. Können wir also mit einem IQ-Test in die Zukunft unserer Kinder schauen?