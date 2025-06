So lange die Schadenskommissionen unterwegs sind um aufzuzeichnen, was die jüngste Flutkatastrophe angerichtet hat, ist das Thema Bodenversiegelung im Fokus der Politik. Aber wie lange wird das so bleiben? Dabei bräuchte in Österreich kaum mehr Neues gebaut und schon gar kein Bauland mehr neu gewidmet werden, sagen Raumplaner. In vielen Orten stehen Wohnhäuser und Gewerbeflächen leer. Aber fast genauso groß wie der Leerstand - in Summe die Fläche Wiens - ist die Ratlosigkeit vieler Bürgermeister, wie man den brach liegenden Bestand füllen und so die Versiegelung weiterer Flächen verhindern könnte.