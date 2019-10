Wenn die Rohstoffe knapp werden - Bauen mit Schutt

Upcycling statt Abfall - 1.500 Kilo Bauschutt stecken in dieser Hausfassade in Amsterdam.

Quelle: ORF/Langbein & Partner

Die Bauindustrie boomt, sie ist Motor des Wirtschaftswachstums und einer der größten Arbeitgeber. Gleichzeitig verschlingt jedes neue Gebäude riesige Mengen an Rohstoffen und Natur. Zement, der überall zur Herstellung von Beton verwendet wird, gehört dabei zu den besonders großen Klimasündern. Auf sein Konto gehen etwa acht Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Und wichtige Rohstoffe wie Kupfer und Sand werden allmählich knapp. Höchste Zeit für ein Umdenken in der Branche, und es gibt durchaus praktikable Alternativen: Experimente in Deutschland und Unternehmen in Wien, Amsterdam und Kopenhagen zeigen, dass es Lösungswege gibt. Klimafreundliches Bauen ist möglich, denn viele der Stoffe, die wir bereits einmal der Natur entnommen haben, können wir wieder verwenden. Unsere Städte sind ein riesiges, von uns Menschen geschaffenes Rohstofflager.