Wellblech Talente

In einer Schulklasse nahe dem Mukuru Slum in Nairobi lauscht eine Schulklasse den Worten von Sister Mary Killeen, einer Barmherzigen Schwester, die vor über 40 Jahren nach Kenia kam, um dort Schulen aufzubauen: „Wir verlassen uns zu sehr auf akademische Ausbildung. Wir müssen auch den Eltern beibringen, ihre Kinder zu fördern. Jemand der gut tanzen kann, muss auch intelligent handeln können. David Beckham war in der Schule nicht gut. Aber er ist erfolgreich, oder?“, fragt Sister Mary ihre Schüler und möchte damit die SchülerInnen dazu ermutigen, das jeweilige Talent zu erkennen und entwickeln.