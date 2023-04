Gesellschaft

Weizen als Waffe

Der Ukrainekrieg verursacht weltweit Versorgungsrisiken. Besonders gefährdet ist die Ernährungssicherheit in Afrika. Denn gerade dort ist man existenziell von Weizenimporten abhängig. Wie konnte es so weit kommen, dass Weizen als politisches Druckmittel eingesetzt werden kann? Was hat uns in eine so große Abhängigkeit gebracht? Und wie können wir die Versorgungslage vor allem für die ärmsten Länder verbessern?

Datum: 26.04.2023