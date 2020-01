Weg in die Stille - Zu Fuß durch die Pfunderer Berge

Es ist nicht immer leicht, die Schafe im steinigen Hochgebirge zusammen zu halten.

Quelle: ORF

Wer auf dem Pfunderer Höhenweg unterwegs ist, begibt sich auf eine Reise in die Stille. Die Begegnungen mit Menschen sind selten und doch offenbaren sich spannende Geschichten. Ob ein Banker, der im Sommer zum Senner wird, oder eine Klosterfrau, die im Ordensgewand über Stock und Stein wandert - in der Abgeschiedenheit der Pfunderer Berge sind das kleine Überraschungen, die tiefe Einblicke in eine andere Lebensart gewähren. Ein 86-Jähriger, der jede Woche zum Brenninger Biwak hochsteigt, um die Notunterkunft in Schuss zu halten, und ein rüstiger Schafhirte, der knapp 200 Schafe zusammenhält, zeigen, wie hart der Mensch im Hochgebirge bei der Arbeit gegen die Natur ankommt.