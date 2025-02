Wasser - Viel zu viel und viel zu wenig

Landwirtschaftliche Pivot-Bewässerung in Bahia, Brasilien.

Quelle: ORF/PEPPO WAGNER FILMPRODUKTION

Weltweit raten Experten eindringlich zu einem Überdenken unseres Umgangs mit Wasser. Der Verbrauch darf nicht einfach von Jahr zu Jahr weiter steigen, sondern wir müssen mit dem, was uns zur Verfügung steht, besser haushalten. Das bedeutet, einerseits entnommenes Wasser effizienter zu nutzen, andererseits Lösungen in der Anpassung an die neuen Gegebenheiten zu suchen.



Die Dokumentation beleuchtet die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt. Der Filmemacher Peppo Wagner spricht mit Menschen, die sich intensiv mit dem Thema "Wasser" auseinandersetzen und besucht mit seinem Team das Waldviertel in Österreich, die deutsche Bundeshauptstadt Berlin, Las Vegas in den USA und Ibiriba im brasilianischen Bahia. Orte an denen die Einwohner immer öfter mit viel zu viel Wasser oder mit viel zu wenig Wasser konfrontiert sind.