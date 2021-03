Gesellschaft

Warum bin ich wie ich bin? - Der Weg zum selbstbestimmten Menschen

Die beiden Reporter Nina und Michael begeben sich auf eine Spurensuche der besonderen Art: Sie wollen herausfinden, wie sich Persönlichkeiten entwickeln und was sie beeinflusst. Nina Pietschmann und Michael Bartlewski fragen sich, was uns als Kinder formt. Sie begeben sich in eine Kinderkrippe, sprechen mit Entwicklungspsychologin Prof. Lieselotte Ahnert und besuchen einen Kindergarten. Was lernen wir in diesem Alter?

Datum: 09.04.2021