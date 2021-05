Gesellschaft

Warum bin ich wie ich bin? - Frühadoleszenz

Die beiden Reporter Michael und Nina erinnern sich an ihre Pubertät: eine Zeit, in der totales Gefühlschaos herrschte - genau wie bei den Jugendlichen heute. Nina unterhält sich mit Schülern ihres ehemaligen Gymnasiums. Im Gespräch mit Experten erfahren sie, warum Pubertierende oft wirklich nicht wissen, was sie tun, und welche Rolle dabei Umstrukturierungen im Gehirn spielen.

Datum: 04.06.2021