Die türkischen Gastarbeiter träumten von einer Rückkehr in die Heimat – und blieben. Ihre Enkel, jung, gut ausgebildet und in Deutschland geboren wandern aus, in die Türkei, wo sich ihnen als 'Deutschländer' steile Karrierechancen bieten. Dafür sucht Deutschland händeringend nach Fachkräften, etwa in der Pflege. Und wirbt dafür auch wieder in der Türkei an. Dieses Mal von Anfang an mit 'Bleibeperspektive'.