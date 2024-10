Von der Top-Managerin zur Eltern-Pflegerin

Haushalt und Familie, sagt Vera, waren nicht ihr Ding. Doch dann kam die Coronapandemie, und Verwandte starben an der Krankheit. Statt in ferne Länder zu jetten, fand sich Vera plötzlich im Homeoffice wieder. Ihr wurde plötzlich bewusst, dass Familie nicht selbstverständlich ist. Jetzt nahm sie sich Zeit für die alten Eltern. Und merkte, dass sie die beiden eigentlich gar nicht kennt. Das will sie ändern, sich kümmern, etwas zurückgeben. So gibt die Topmanagerin ihre Konzernkarriere auf, kündigt die hoch bezahlte Festanstellung und zieht in die Nähe der Eltern und Schwiegereltern. Statt um die Welt zu jetten oder in Videocalls zu sitzen, entlastet sie jetzt die alten Leute, hat Zeit für sie. Reden, zuhören, ihnen näher kommen.