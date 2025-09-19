Vom Glück zu tanzen

Stallnig, der 1989 als Flüchtling über Ungarn aus der DDR nach Köln kam, möchte Sicherheit geben. Die Sicherheit, dass sich niemand lächerlich macht, der tanzt. So macht er beispielsweise Männer glücklich, die auf gar keinen Fall einen Tanzkurs machen wollten. Oder er bringt in der „Beschwingten Stunde mit Georg“ alte Menschen, die an Demenz erkrankt sind, zum Swingen. Teenager tanzen mit ihm Foxtrott, und in den Schulen reißen sich die Kinder um ihn, wenn er zur „Bewegten Pause“ auflegt.