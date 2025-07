Vom Genießen und Verzichten. Du bist, was du isst.

Deutschland-Korrespondentin Maresi Engelmayer zu Besuch bei Fasten-Influencerin, „Die.Fastentante“, Nadine.

Quelle: ORF

In Deutschland taucht Korrespondentin Maresi Engelmayer ein in die Welt der Fasten-Retreats und Kliniken. In unserem Nachbarland - ähnlich wie auch bei uns in Österreich - nimmt der Trend zum regelmäßigen Fasten immer stärker zu.



Insgesamt finden 72 Prozent der Deutschen den bewussten Verzicht auf Nahrung aus gesundheitlichen Gründen sinnvoll. Neben dem mehrtägigen Fasten erlebt auch das sogenannte Intervallfasten sowohl in den sozialen Medien als auch in der Wissenschaft einen regelrechten Hype. Dabei hat die Forschung die positive Wirkung des Fastens auf viele chronische Krankheiten entdeckt.